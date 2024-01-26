Клименко Прокофий Васильевич
Место рожденияс.Усть-Золиха Красноармейский р-н Саратовской обл.
Дата рожденияМежду 1947 и 1948
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1947 и 1948
Отец: Клименко Василий Прокофьевич
Мать: Клименко Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клименко) Марина? Прокофьевна
Мать ребёнка: Клименко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Олег Прокофьевич
Мать ребёнка: Клименко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Валентина