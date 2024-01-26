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Клименко Прокофий Васильевич

Место рождения

с.Усть-Золиха Красноармейский р-н Саратовской обл.

Дата рождения

Между 1947 и 1948

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1947 и 1948

Отец: Клименко Василий Прокофьевич

Мать: Клименко Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клименко) Марина? Прокофьевна

Мать ребёнка: Клименко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Олег Прокофьевич

Мать ребёнка: Клименко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Валентина

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