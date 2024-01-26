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Клименко Прокофий

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Клименко Семен Прокофьевич

Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Клименко Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Клименко Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.12.1917

Сын: Клименко Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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