Клименко Прокофий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1908
Сын: Клименко Семен Прокофьевич
Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клименко Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Клименко Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1917
Сын: Клименко Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна
Мать ребёнка: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно