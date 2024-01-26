Клименко Василий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тернавская (Клименко) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Клименко Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1941
906 сп, рядовой
Военная служба
1941
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Клименко Наталья Семеновна
Смерть
?.10.1942
Причина смерти: Пропал без вести