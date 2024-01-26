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Клименко Василий Прокофьевич

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Клименко Прокофий

Мать: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тернавская (Клименко) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Клименко Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Наталья Семеновна

Военная служба
1941
906 сп, рядовой
Военная служба
1941
Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Клименко Наталья Семеновна

Смерть
?.10.1942
Причина смерти: Пропал без вести

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