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Клименко Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1914

Дата смерти

13.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич

Смерть
13.05.2001
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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