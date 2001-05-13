Клименко Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1914
Дата смерти13.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич
Смерть
13.05.2001
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область