Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1941

Дата смерти

20.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1941

Отец: Клименко Василий Прокофьевич

Мать: Клименко Наталья Семеновна

Развод
Неизвестно

Муж: Хатюхин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хатюхин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Хатюхина) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Хатюхин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Между 1960 и 1961

Дочь: (Хатюхина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Хатюхин Николай Иванович

Смерть
20.03.1962
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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