Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1941
Дата смерти20.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1941
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Хатюхина) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Хатюхин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Между 1960 и 1961
Дочь: (Хатюхина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Хатюхин Николай Иванович
Смерть
20.03.1962
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область