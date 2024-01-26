Хатюхин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1938
Дата смерти08.12.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938
Отец: Хатюхин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хатюхина Тамара Павловна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Хатюхина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1960 и 1961
Дочь: (Хатюхина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна
Вступление в партию
С 1965
Принят в члены КПСС | Политика
Рождение ребёнка
30.08.1973
Дочь: (Хатюхина) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Хатюхина Тамара Павловна
Смерть
08.12.1990
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область