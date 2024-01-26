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Хатюхин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1938

Дата смерти

08.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938

Отец: Хатюхин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хатюхина Тамара Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Хатюхина) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1960 и 1961

Дочь: (Хатюхина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Хатюхина (Клименко) Анна Васильевна

Вступление в партию
С 1965
Принят в члены КПСС | Политика
Рождение ребёнка
30.08.1973

Дочь: (Хатюхина) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Хатюхина Тамара Павловна

Смерть
08.12.1990
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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