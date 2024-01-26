Тернавская (Клименко) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тернавская (Клименко) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клименко Василий Прокофьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тернавская) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Тернавский Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тернавская) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Тернавский Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тернавский Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Тернавский Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тернавский Виктор

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