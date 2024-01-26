Тернавская (Клименко) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клименко Василий Прокофьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тернавская) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Тернавский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тернавская) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Тернавский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тернавский Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Тернавский Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тернавский Виктор