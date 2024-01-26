Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Вальковский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1908
Сын: Клименко Семен Прокофьевич
Отец ребёнка: Клименко Прокофий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клименко Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Клименко Прокофий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Клименко Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Клименко Прокофий
Рождение ребёнка
02.12.1917
Сын: Клименко Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Клименко Прокофий
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Клименко Прокофий
Смерть
Неизвестно