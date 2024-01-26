Вальковский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальковский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальковский Назар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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