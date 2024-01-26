Вальковский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальковский Назар Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно