Вальковский Назар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вальковский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вальковская) Мария Назаровна
Мать ребёнка: Вальковская ?
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: Гребенникова (Вальковская) Агафья Назаровна
Мать ребёнка: Вальковская ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вальковский Александр Назарович
Мать ребёнка: Вальковская ?
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область