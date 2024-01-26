Вальковский Назар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальковский Назар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вальковский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вальковская) Мария Назаровна

Мать ребёнка: Вальковская ?

Рождение ребёнка
19.08.1910

Дочь: Гребенникова (Вальковская) Агафья Назаровна

Мать ребёнка: Вальковская ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Вальковский Александр Назарович

Мать ребёнка: Вальковская ?

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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