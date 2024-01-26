Вальковская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вальковская) Мария Назаровна
Отец ребёнка: Вальковский Назар Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: Гребенникова (Вальковская) Агафья Назаровна
Отец ребёнка: Вальковский Назар Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вальковский Александр Назарович
Отец ребёнка: Вальковский Назар Иванович
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно