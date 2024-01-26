Вальковская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальковская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вальковская) Мария Назаровна

Отец ребёнка: Вальковский Назар Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1910

Дочь: Гребенникова (Вальковская) Агафья Назаровна

Отец ребёнка: Вальковский Назар Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Вальковский Александр Назарович

Отец ребёнка: Вальковский Назар Иванович

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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