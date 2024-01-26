Гребенникова (Вальковская) Агафья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1910
Дата смерти01.01.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910
Отец: Вальковский Назар Иванович
Мать: Вальковская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова (Гребенникова) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гребенников Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гребенникова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Гребенников Дмитрий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гребенников Дмитрий Терентьевич
Смерть
01.01.1989
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область