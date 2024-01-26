Гребенникова (Вальковская) Агафья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Вальковская) Агафья Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1910

Дата смерти

01.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910

Отец: Вальковский Назар Иванович

Мать: Вальковская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова (Гребенникова) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гребенников Дмитрий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гребенникова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Гребенников Дмитрий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Дмитрий Терентьевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Глушкова (Гребенникова) Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гребенников Дмитрий Терентьевич

Смерть
01.01.1989
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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