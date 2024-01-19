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Гребенников Дмитрий Терентьевич

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

26.11.1909

Дата смерти

05.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1909

Отец: Гребенников Терентий

Мать: Гребенникова Мария Алексеевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Глушкова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гребенникова Агафья Назаровна

Развод
Неизвестно

Жена: Гребенникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Гребенникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гребенникова Агафья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Гребенникова Агафья Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Агафья Назаровна

Смерть
05.08.1987
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
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