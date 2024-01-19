Гребенников Дмитрий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1909
Дата смерти05.08.1987
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1909
Отец: Гребенников Терентий
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Глушкова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гребенникова Агафья Назаровна
Развод
Неизвестно
Жена: Гребенникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Гребенникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гребенникова Агафья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Гребенникова Агафья Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1987
Похороны
Неизвестно