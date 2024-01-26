Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробко Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1909
Сын: Гребенников Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Гребенников Терентий
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.07.1920
Сын: Гребенников Яков Терентьевич
Отец ребёнка: Гребенников Терентий
Смерть
Неизвестно