Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1909

Сын: Гребенников Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Гребенников Терентий

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.07.1920

Сын: Гребенников Яков Терентьевич

Отец ребёнка: Гребенников Терентий

Смерть
Неизвестно

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