Гребенников Яков Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1920
Дата смерти01.01.1967
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30
Сын: Гребенников Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
14.01.1949
Сын: Гребенников Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
18.06.1953
Дочь: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
27.03.1959
Дочь: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна
Смерть
01.01.1967
Похороны
Неизвестно