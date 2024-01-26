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Гребенников Яков Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1920

Дата смерти

01.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1920

Отец: Гребенников Терентий

Мать: Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30

Сын: Гребенников Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Рождение ребёнка
14.01.1949

Сын: Гребенников Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.06.1953

Дочь: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.03.1959

Дочь: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
01.01.1967
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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