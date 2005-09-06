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Гребенников Василий Яковлевич

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.01.1949

Дата смерти

06.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1949

Отец: Гребенников Яков Терентьевич

Мать: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
18.03.1971

Сын: Гребенников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: Гребенников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна

Смерть
06.09.2005
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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