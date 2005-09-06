Гребенников Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1949
Дата смерти06.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1971
Сын: Гребенников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: Гребенников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна
Смерть
06.09.2005
Похороны
Неизвестно