Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрищатый Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.03.1971

Сын: Гребенников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гребенников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: Гребенников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гребенников Василий Яковлевич

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