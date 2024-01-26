Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрищатый Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1971
Сын: Гребенников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гребенников Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: Гребенников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гребенников Василий Яковлевич