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Гребенников Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28

Жена: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение
18.08.1978

Отец: Гребенников Василий Яковлевич

Мать: Гребенникова (Хрищатая) Нина Матвеевна

Образование
С 1984 по 1995
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
с. Кислово (Быковский район), Россия
Образование
С 1997 по 2000
г.Волжский, Волгоградская обл, Россия
Рождение ребёнка
21.10.2003

Дочь: (Гребенникова) Алина Васильевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.10.2003

Сын: Гребенников Денис Васильевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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