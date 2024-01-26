Гребенников Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28
Рождение
18.08.1978
Образование
С 1984 по 1995
с. Кислово (Быковский район), Россия
Образование
С 1997 по 2000
г.Волжский, Волгоградская обл, Россия
Рождение ребёнка
21.10.2003
Дочь: (Гребенникова) Алина Васильевна
Мать ребёнка: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.2003
Сын: Гребенников Денис Васильевич
Мать ребёнка: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна