Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

18.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28

Муж: Гребенников Василий Васильевич

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение
18.01.1980

Отец: Гудименко Василий

Мать: Гудименко (Хрищатая) Нина

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.10.2003

Дочь: (Гребенникова) Алина Васильевна

Отец ребёнка: Гребенников Василий Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.10.2003

Сын: Гребенников Денис Васильевич

Отец ребёнка: Гребенников Василий Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Василий Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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