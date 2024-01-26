Гудименко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1980
Сын: Гудименко Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Гудименко (Хрищатая) Нина
Рождение ребёнка
18.01.1980
Дочь: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Гудименко (Хрищатая) Нина
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1988
Дочь: Назаренко (Гудименко) Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Гудименко (Хрищатая) Нина
Рождение ребёнка
15.07.1988
Дочь: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна
Мать ребёнка: Гудименко (Хрищатая) Нина