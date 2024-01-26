Гудименко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудименко Василий

Гудименко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1980

Сын: Гудименко Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Гудименко (Хрищатая) Нина

Рождение ребёнка
18.01.1980

Дочь: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Гудименко (Хрищатая) Нина

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1988

Дочь: Назаренко (Гудименко) Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Гудименко (Хрищатая) Нина

Рождение ребёнка
15.07.1988

Дочь: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна

Мать ребёнка: Гудименко (Хрищатая) Нина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.