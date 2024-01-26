Гудименко (Хрищатая) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1980
Сын: Гудименко Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Гудименко Василий
Рождение ребёнка
18.01.1980
Дочь: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Гудименко Василий
Рождение ребёнка
15.07.1988
Дочь: Назаренко (Гудименко) Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Гудименко Василий
Рождение ребёнка
15.07.1988
Дочь: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Гудименко Василий
Смерть
2021
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно