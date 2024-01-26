Гудименко (Хрищатая) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудименко (Хрищатая) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1980

Сын: Гудименко Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Гудименко Василий

Рождение ребёнка
18.01.1980

Дочь: Гребенникова (Гудименко) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Гудименко Василий

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1988

Дочь: Назаренко (Гудименко) Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Гудименко Василий

Рождение ребёнка
15.07.1988

Дочь: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Гудименко Василий

Смерть
2021
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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