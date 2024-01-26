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Гудименко Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1980

Отец: Гудименко Василий

Мать: Гудименко (Хрищатая) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудименко Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Образование
С 1987 по 1997
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
с. Кислово (Быковский район), Россия
Образование
С 1997 по 2002
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
27.08.2003

Дочь: (Гудименко) Валерия Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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