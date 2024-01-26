Гудименко Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1980
Отец: Гудименко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудименко Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Образование
С 1987 по 1997
с. Кислово (Быковский район), Россия
Образование
С 1997 по 2002
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
27.08.2003
Дочь: (Гудименко) Валерия Витальевна
Мать ребёнка: не указана