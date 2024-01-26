Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1988

Отец: Гудименко Василий

Мать: Гудименко (Хрищатая) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Игорь

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Игорь

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Игорь

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