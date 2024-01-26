Захаров Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно