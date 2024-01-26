Захаров Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Гудименко) Оксана Васильевна

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