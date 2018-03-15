Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1925
Дата смерти15.03.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30
Сын: Гребенников Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Гребенников Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
14.01.1949
Сын: Гребенников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Гребенников Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
18.06.1953
Дочь: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенников Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
27.03.1959
Дочь: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенников Яков Терентьевич
Смерть
15.03.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно