Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

25.03.1925

Дата смерти

15.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925

Отец: Клименко Прокофий

Мать: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Яков Терентьевич

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30

Сын: Гребенников Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Гребенников Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
14.01.1949

Сын: Гребенников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Гребенников Яков Терентьевич

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.06.1953

Дочь: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенников Яков Терентьевич

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.03.1959

Дочь: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенников Яков Терентьевич

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
15.03.2018
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.