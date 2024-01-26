Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

27.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1959

Отец: Гребенников Яков Терентьевич

Мать: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Развод
Неизвестно

Муж: Горников Сергей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Сергей Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1979

Сын: Горников Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Горников Сергей Кузьмич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.03.1983

Сын: Горников Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Горников Сергей Кузьмич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.