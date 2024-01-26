Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1959
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1979
Отец ребёнка: Горников Сергей Кузьмич
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.03.1983
Сын: Горников Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Горников Сергей Кузьмич