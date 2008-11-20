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Горников Сергей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1954

Дата смерти

20.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1954

Отец: Горников Кузьма Ефимович

Мать: Горникова Анастасия Дмитриевна

Развод
Неизвестно

Жена: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
13.07.1979

Сын: Горников Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.03.1983

Сын: Горников Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Смерть
20.11.2008
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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