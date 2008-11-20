Горников Сергей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1954
Дата смерти20.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1954
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1979
Мать ребёнка: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
17.03.1983
Сын: Горников Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна
Смерть
20.11.2008
Похороны
Неизвестно