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Горников Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1983

Отец: Горников Сергей Кузьмич

Мать: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.08.2003

Жена: Горникова (Черникова) Елена Николаевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.12.2003

Дочь: (Горникова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Горникова (Черникова) Елена Николаевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горникова (Черникова) Елена Николаевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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