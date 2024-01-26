Горникова (Черникова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1983
Отец: Черников Николай
Мать: Черникова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.08.2003
Рождение ребёнка
15.12.2003
Дочь: (Горникова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Горников Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
15.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горников Владимир Сергеевич