Горникова (Черникова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова (Черникова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1983

Отец: Черников Николай

Мать: Черникова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.08.2003

Муж: Горников Владимир Сергеевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.12.2003

Дочь: (Горникова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Горников Владимир Сергеевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горников Владимир Сергеевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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