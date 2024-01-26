Горникова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1907
Дата смерти12.04.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1907
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головач (Горникова) Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Горников Кузьма Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1954
Отец ребёнка: Горников Кузьма Ефимович
Смерть
12.04.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно