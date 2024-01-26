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Горникова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1907

Дата смерти

12.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1907

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головач (Горникова) Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Горников Кузьма Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Кузьма Ефимович

Рождение ребёнка
15.04.1954

Сын: Горников Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Горников Кузьма Ефимович

Смерть
12.04.1989
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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