Головач (Горникова) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головач (Горникова) Наталья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горников Кузьма Ефимович

Мать: Горникова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головач Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Головач Николай

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1973

Сын: Головач Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Головач Николай

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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