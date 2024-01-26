Головач (Горникова) Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головач Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Головач Николай
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1973
Сын: Головач Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Головач Николай
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область