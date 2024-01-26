Головач Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головач Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головач Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Головач (Горникова) Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
09.02.1973

Сын: Головач Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Головач (Горникова) Наталья Кузьминична

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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