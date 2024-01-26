Головач Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головач Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Головач (Горникова) Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
09.02.1973
Сын: Головач Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Головач (Горникова) Наталья Кузьминична
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область