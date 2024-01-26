Горников Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1979
Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель начальника смены
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Образование
По 2009
Высшее
Бракосочетание
22.08.2009
Рождение ребёнка
14.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горникова (Короткова) Анастасия Михайловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горникова (Короткова) Анастасия Михайловна
Саратов, город Саратов, Саратовская область