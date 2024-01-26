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Горников Павел Сергеевич

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

13.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1979

Отец: Горников Сергей Кузьмич

Мать: Горникова (Гребенникова) Лидия Яковлевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель начальника смены
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Образование
По 2009
Высшее
Бракосочетание
22.08.2009

Жена: Горникова (Короткова) Анастасия Михайловна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горникова (Короткова) Анастасия Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горникова (Короткова) Анастасия Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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