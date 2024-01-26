Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Михаил
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1960 по 1970
с. Кислово (Быковский район), Россия
Рождение ребёнка
25.08.1975
Дочь: Парамонова (Кудрявцева) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил
Рождение ребёнка
14.02.1978
Дочь: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил