Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

18.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1953

Отец: Гребенников Яков Терентьевич

Мать: Гребенникова (Клименко) Прасковья Прокофьевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Александр

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Михаил

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1960 по 1970
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
с. Кислово (Быковский район), Россия
Рождение ребёнка
25.08.1975

Дочь: Парамонова (Кудрявцева) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.02.1978

Дочь: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил

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