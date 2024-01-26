Кудрявцев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1975
Дочь: Парамонова (Кудрявцева) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
14.02.1978
Смерть
Неизвестно