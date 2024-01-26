Кудрявцев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Михаил

Кудрявцев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.08.1975

Дочь: Парамонова (Кудрявцева) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.02.1978

Дочь: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.