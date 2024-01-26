Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобов Владислав Олегович
Отец ребёнка: Колобов Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колобова) Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Колобов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобов Олег
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колобов Олег