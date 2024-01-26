Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1978

Отец: Кудрявцев Михаил

Мать: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобов Владислав Олегович

Отец ребёнка: Колобов Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колобова) Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Колобов Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобов Олег

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колобов Олег

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