Колобов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобов Владислав Олегович
Мать ребёнка: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колобова) Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна