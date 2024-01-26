Колобов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобов Олег

Колобов Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобов Владислав Олегович

Мать ребёнка: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колобова) Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колобова (Кудрявцева) Татьяна Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.