Парамонова (Кудрявцева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Кудрявцева) Ольга Михайловна

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

25.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1975

Отец: Кудрявцев Михаил

Мать: Воронина (Кудрявцева) (Гребенникова) Надежда Яковлевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Олег

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1982 по 1992
г.Котово, Волгоградская обл, Россия
Образование
С 1992 по 1994
г.Камышин, Волгоградская обл, Россия
Рождение ребёнка
09.11.1995

Сын: Парамонов Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Парамонов Олег

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