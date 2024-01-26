Парамонова (Кудрявцева) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.08.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Олег
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1982 по 1992
г.Котово, Волгоградская обл, Россия
Образование
С 1992 по 1994
г.Камышин, Волгоградская обл, Россия
Рождение ребёнка
09.11.1995
Сын: Парамонов Дмитрий Олегович
Отец ребёнка: Парамонов Олег