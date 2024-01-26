Гребенников Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1909

Сын: Гребенников Дмитрий Терентьевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.07.1920

Сын: Гребенников Яков Терентьевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Утонул

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