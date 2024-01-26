Гребенников Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1909
Сын: Гребенников Дмитрий Терентьевич
Мать ребёнка: Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.07.1920
Сын: Гребенников Яков Терентьевич
Мать ребёнка: Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Утонул