Коробко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробко Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Коробко) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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