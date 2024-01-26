(Гребенникова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Перепелица Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Перепелица Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перепелица Николай
Смерть
Неизвестно