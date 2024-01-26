Лазутина (Клименко) Наталья Васильевна
Место рожденияс.Усть-Золиха
Дата рождения04.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28
Сын: Лазутин Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Егорович
Рождение
04.03.1962
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазутин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1983
Сын: Лазутин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Егорович