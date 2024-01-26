Лазутина (Клименко) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутина (Клименко) Наталья Васильевна

Место рождения

с.Усть-Золиха

Дата рождения

04.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28

Сын: Лазутин Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Егорович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение
04.03.1962

Отец: Клименко Василий Прокофьевич

Мать: Клименко Анна Петровна

Развод
Неизвестно

Муж: Лазутин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазутин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
21.03.1983

Сын: Лазутин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Егорович

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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