Лазутин Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28
Сын: Лазутин Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Лазутина Наталья Васильевна
Рождение
02.02.1958
Отец: Лазутин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1983
Сын: Лазутин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лазутина Наталья Васильевна
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазутин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Лазутина Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно