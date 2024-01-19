Лазутин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутин Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28

Сын: Лазутин Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Лазутина Наталья Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение
02.02.1958

Отец: Лазутин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1983

Сын: Лазутин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лазутина Наталья Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
Неизвестно

Жена: Лазутина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Лазутина Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазутина Наталья Васильевна

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