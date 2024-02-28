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Лазутин Даниил Дмитриевич
Лазутин Даниил Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
28
Пол
Мужской
Отец
Лазутин Дмитрий Егорович
1958 г.р.
Мать
Лазутина (Клименко) Наталья Васильевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28
Отец:
Лазутин Дмитрий Егорович
Мать:
Лазутина Наталья Васильевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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