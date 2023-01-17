Винокуров Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иван Кондратьев
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
1814
Жена: Евдокия Ефремова
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Ефремова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Ефремова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Винокуров Спиридон Иванов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно