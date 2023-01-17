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Винокуров Иван Иванов

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иван Кондратьев

Мать: Наталья Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
1814

Жена: Евдокия Ефремова

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Ефремова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Ефремова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Винокуров Лукьян Иванов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Винокуров Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Винокуров Мартын Иванов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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