Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Винокуров Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кондратьев

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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