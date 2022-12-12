Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кондратьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно