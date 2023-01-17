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Прасковья Иванова

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иван Кондратьев

Мать: Наталья Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Григорий Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Семен Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Абрам Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Место жительства
1855
переведены в № 30 с. Мачулы из № 2 д. Сяковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Семенов

Место жительства
Неизвестно
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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