Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иван Кондратьев
Мать: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Семен Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Абрам Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Место жительства
1855
переведены в № 30 с. Мачулы из № 2 д. Сяковка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Семенов
Место жительства
Неизвестно
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно