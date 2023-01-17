Иван Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Кондратьев

Иван Кондратьев

avatar

Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1771

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Винокуров Иван Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
1829
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close