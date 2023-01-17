Иван Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829