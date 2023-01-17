Кондратий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ануфрий Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кирилл Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно