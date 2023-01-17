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Кондратий

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1769

Сын: Ануфрий Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кирилл Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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