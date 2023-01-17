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Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Винокуров Лукьян Иванов

Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Винокуров Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Винокуров Мартын Иванов

Отец ребёнка: Винокуров Иван Иванов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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